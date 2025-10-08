Offese, minacce e un controllo ossessivo, sia durante la relazione sia dopo la rottura: è quanto avrebbe subito una donna di Montesarchio da parte dell’ex compagno, residente nel Napoletano, ora raggiunto da una misura cautelare del divieto di avvicinamento e del divieto di dimora nel comune sannita. L’ordinanza, emessa dal GIP su richiesta della Procura di Benevento, è eseguita dai Carabinieri della Stazione di Montesarchio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe esercitato per mesi un comportamento persecutorio nei confronti della vittima, arrivando a imporle come vestirsi, a seguirla nei suoi spostamenti – anche di notte – e a controllarne amicizie e contatti.

Durante la relazione, in un episodio particolarmente grave, l’indagato avrebbe costretto la donna a dormire con il telefono in videochiamata, per poterla sorvegliare a distanza. In un’altra occasione, avrebbe strappato con violenza il cellulare dalle mani della vittima per verificare le sue conversazioni.

La Procura di Benevento ha sottolineato che la misura si è resa necessaria poiché la donna era in concreto pericolo di vita, a causa dell’escalation di comportamenti violenti e ossessivi.