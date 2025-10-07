Il tema delle pensioni torna al centro del dibattito in Europa e questa volta lo fa a partire da Zagabria, dove è stato annunciato un nuovo incentivo per i pensionati. Si tratta di un bonus annuale legato agli anni di contributi versati, presentato come misura di sostegno e segnale di riconoscimento per chi ha trascorso decenni nel mondo del lavoro.

Un provvedimento che divide

Se da un lato il governo croato ha descritto l’iniziativa come un passo importante verso una maggiore valorizzazione della popolazione anziana, dall’altro le reazioni delle associazioni dei pensionati non si sono fatte attendere.

Molti rappresentanti di categoria hanno accolto con freddezza la misura, sottolineando che le cifre in gioco sono considerate troppo basse per incidere realmente sul bilancio familiare. Per alcuni leader sindacali si tratterebbe addirittura di un gesto più simbolico che concreto, percepito da molti come un’“umiliazione” piuttosto che un aiuto.

Il contesto europeo delle pensioni

Il caso croato si inserisce in un quadro più ampio: in tutta Europa i sistemi previdenziali affrontano una pressione crescente. Da un lato ci sono aspettative sempre più elevate dei pensionati, che chiedono stabilità economica e riconoscimento sociale; dall’altro ci sono i vincoli di sostenibilità finanziaria che limitano la capacità dei governi di offrire incrementi sostanziali.

Una misura destinata a far discutere

Il nuovo bonus, legato agli anni di contributi, avrebbe dovuto rappresentare un gesto di attenzione verso chi ha lavorato a lungo. Tuttavia, invece di placare il malcontento, rischia di alimentare ulteriormente il dibattito politico e sociale.

La domanda che resta aperta è se queste misure simboliche siano davvero utili o se occorra ripensare in profondità l’intero modello pensionistico, per rispondere in modo più efficace alle esigenze di milioni di pensionati.