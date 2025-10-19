Un nuovo incentivo economico è in arrivo per le famiglie italiane. Si tratta del Bonus Elettrodomestici 2025, una misura pensata per sostenere chi desidera sostituire i vecchi apparecchi con modelli più efficienti dal punto di vista energetico.
Il contributo, del valore massimo di 200 euro, sarà disponibile a breve tramite piattaforma dedicata.
Cos’è il Bonus Elettrodomestici 2025
Il bonus consiste in uno sconto immediato del 30% sul prezzo d’acquisto di un nuovo elettrodomestico, fino a un importo massimo di:
100 euro per chi ha un ISEE superiore a 25.000 euro;
200 euro per chi ha un ISEE pari o inferiore a 25.000 euro.
La misura rientra nelle politiche di sostegno ai consumi e di promozione dell’efficienza energetica, favorendo la sostituzione degli apparecchi più datati con modelli a basso consumo.
Quali elettrodomestici si possono acquistare
Il bonus può essere utilizzato per l’acquisto di:
frigoriferi e congelatori,
forni e piani cottura,
lavatrici e lavastoviglie,
asciugatrici o lavasciuga.
Ogni nucleo familiare potrà beneficiare del contributo per un solo elettrodomestico, a scelta tra quelli ammessi.
Requisiti e condizioni
Per accedere al bonus, è necessario:
Avere un ISEE non superiore a 25.000 euro (per ottenere l’importo massimo);
Acquistare un elettrodomestico prodotto all’interno dell’Unione Europea;
Scegliere un modello ad alta efficienza energetica, in grado di ridurre i consumi e l’impatto ambientale;
Non aver già beneficiato di altri incentivi per il medesimo acquisto.
I fondi complessivi disponibili ammontano a 48 milioni di euro, e l’erogazione avverrà fino a esaurimento delle risorse.
Come richiedere il bonus
La procedura sarà completamente digitale. I cittadini dovranno:
Registrarsi sulla piattaforma PagoPA, che sarà attivata nelle prossime settimane;
Generare un codice sconto personale, da presentare direttamente al negozio aderente al momento dell’acquisto.
Il contributo sarà applicato subito in fase di pagamento, riducendo l’importo finale dovuto al rivenditore.
Un aiuto concreto per le famiglie e l’ambiente
Pur non trattandosi di una somma elevata, il bonus rappresenta un sostegno pratico per le famiglie con redditi medio-bassi. Sostituire un vecchio elettrodomestico con uno di nuova generazione permette infatti di ridurre le spese in bolletta e di contribuire alla sostenibilità ambientale.
Con l’attivazione del Bonus Elettrodomestici 2025, il Governo punta a promuovere un consumo più responsabile e a sostenere la domanda interna di beni durevoli, in un contesto economico ancora segnato dall’aumento dei costi energetici.