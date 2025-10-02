A partire da lunedì 6 ottobre sarà operativa la Linea bus 937, che collegherà Acerra Pezzalunga a Pomigliano d’Arco, con 5 coppie di corse giornaliere (dal lunedì al sabato), di cui una dedicata esclusivamente al trasporto scolastico. Il percorso parte dalla frazione Pezzalunga, attraversa le vie cittadine e si dirige verso l’area abitativa del Pozzillo, raggiungendo Pomigliano attraverso il raccordo della SS162. I biglietti saranno disponibili presso punti di rivendita convenzionati.

È inoltre allo studio, in collaborazione con EAV, la possibilità di attivare un collegamento dedicato agli studenti universitari.

Il sindaco Tito d’Errico ha commentato: «Ringrazio il consigliere regionale Vittoria Lettieri per aver sostenuto le esigenze di sostenibilità ambientale della città. Questo esempio dimostra l’efficacia della collaborazione tra Comune di Acerra e Regione Campania. Invito tutti i cittadini a utilizzare il trasporto pubblico, contribuendo così a ridurre il traffico e migliorare la qualità dell’ambiente».