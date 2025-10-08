“Detassare le tredicesime” è diventato il nuovo slogan economico di Forza Italia in vista della prossima Legge di Bilancio. L’obiettivo, rilanciato più volte dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, è quello di rafforzare i redditi del ceto medio e stimolare i consumi in vista delle festività natalizie.

L’ipotesi in Manovra: esenzione o imposta agevolata

Il governo valuta due possibili interventi:

Esenzione totale dell’Irpef sulla tredicesima mensilità, che verrebbe così tassata solo con i contributi previdenziali.

Applicazione di un’imposta sostitutiva al 10%, sul modello di quella già in vigore per i premi di produttività.

Entrambe le opzioni puntano a ridurre il divario tra lordo e netto della gratifica natalizia, attualmente più tassata rispetto allo stipendio ordinario perché non beneficia delle detrazioni da lavoro dipendente.

Come funziona oggi la tassazione della tredicesima

Attualmente, la tredicesima è soggetta a:

Contributi previdenziali pari in media al 9,19%;

Irpef calcolata secondo gli scaglioni 2025:

23% fino a 28.000 euro,

35% tra 28.001 e 50.000 euro,

43% oltre i 50.000 euro.

L’assenza di detrazioni comporta che la tredicesima netta risulti inferiore rispetto a una normale mensilità, nonostante sia calcolata sulla stessa base imponibile.

Le due opzioni allo studio

Esenzione totale Irpef: la gratifica verrebbe tassata solo con i contributi, generando un aumento netto pari all’intera imposta oggi trattenuta.

Imposta sostitutiva al 10%: misura più prudente ma comunque vantaggiosa, che garantirebbe un risparmio fiscale medio del 30-50% rispetto all’attuale tassazione.

Parallelamente, la maggioranza valuta anche un taglio dell’aliquota intermedia Irpef dal 35% al 33%, anche se questa ipotesi sembra al momento perdere terreno.

Le simulazioni: quanto si guadagnerebbe

Secondo le prime stime tecniche, il beneficio netto in busta paga varierebbe in base al reddito annuo lordo (RAL) e al tipo di misura adottata:

Reddito Annuo Lordo (RAL) Esenzione totale Irpef Imposta sostitutiva 10%

20.000 euro +321 euro +182 euro

28.000 euro +450 euro +254 euro

35.000 euro +856 euro +611 euro

50.000 euro +1.222 euro +873 euro

60.000 euro +1.802 euro +1.383 euro

Si tratterebbe, quindi, di un guadagno netto da 180 a oltre 1.800 euro, a seconda della fascia di reddito e del tipo di intervento scelto.

Coperture e tempi

Il nodo principale resta quello delle coperture finanziarie: il costo dell’esenzione Irpef per tutti i lavoratori e pensionati (circa 19 milioni di persone) sarebbe particolarmente elevato.

Per questo motivo, spiegano fonti della maggioranza, si valuta una soluzione graduale o parziale, concentrata su redditi medio-bassi o su specifiche categorie.