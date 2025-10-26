Il regista e attore Ciro Cocozza, originario del quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli, firma il suo primo film dal titolo “’Na ‘mmasciata per Palermo”, un progetto che mescola temi di amore, mafia e camorra. Per alcune scene, Cocozza ha scelto di girare proprio nel suo quartiere natale, vicino al mare di San Giovannia Teduccio, portando sullo schermo luoghi e atmosfere che conosce profondamente. Ogni scena, spiega il regista, è realizzata con attenzione e passione, riflettendo la sua esperienza personale e l’amore per la città.

Dopo diverse esperienze in fiction televisive, Cocozza ha avviato un percorso cinematografico che lo ha portato a girare tra Roma, Napoli, Messina, Catania e Palermo.

Il regista sta già lavorando al suo prossimo film, intitolato “Codice Rosso – Stanza Cinque”, ispirato alla sua vita personale e all’amore per le sue figlie, Noemy e Sveva. Per la realizzazione delle scene Cocozza ha spesso scelto attori tra la gente comune, coinvolti grazie al passaparola nei quartieri. Il talento di Cocozza è riconosciuto nel tempo: nel 2021 ha ricevuto il Premio Libero Bovio come attore. Con queste esperienze, Ciro Cocozza si conferma una voce emergente capace di raccontare storie personali e territoriali con autenticità e passione.