Notte di dolore ad Avellino, dove alla clinica Malzoni è deceduta durante il parto Concita Perna, 41 anni, originaria di Lioni. La donna non ce l’ha fatta, mentre il bambino è nato vivo e in buone condizioni di salute. Le cause del decesso non sono ancora state accertate, ma i sanitari ipotizzano una grave emorragia.

Lutto a Lioni, comunità sotto choc

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Lioni, già segnata da un precedente dramma che aveva colpito la famiglia Perna poco più di un anno fa.

La sorella di Concita, Teresa, era infatti morta a soli 37 anni presso l’ospedale Niguarda di Milano, dopo un trapianto di cuore non riuscito. Il nuovo organo, nonostante l’intervento, non aveva mai ripreso a battere.

Una storia segnata dal dolore familiare

La vicenda di Teresa aveva commosso l’Italia: il 20 gennaio, piena di speranza, era entrata in sala operatoria confidando che il nuovo cuore le avrebbe regalato una seconda vita. Dopo 27 giorni di lotta, il destino le fu fatale.

Come raccontarono i medici, «non capitava da oltre dieci anni che un cuore impiantato non ripartisse». Una circostanza eccezionale che rese ancora più amara la tragedia. Teresa, come la madre, era affetta da miocardiopatia ipertrofica congenita, una malattia ereditaria che aveva già portato via la mamma a soli 50 anni.

Ora il dolore per la morte di Concita

Oggi, a distanza di poco più di un anno da quella perdita, la famiglia Perna si ritrova ad affrontare un nuovo lutto improvviso: la morte di Concita durante il parto. Un destino crudele che lascia un neonato senza la madre e una comunità intera attonita davanti a un’altra tragedia.