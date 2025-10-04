Tragedia a San Severo, in provincia di Foggia. Una donna di 30 anni, Soccorsa Marino, è stata arrestata dai carabinieri con l’accusa di aver ucciso il compagno, suo coetaneo, Mario La Pietra.

La scoperta e i soccorsi

L’indagine è partita dopo l’intervento del 118, che ha trovato l’uomo gravemente ferito all’addome nella sua abitazione. Trasportato d’urgenza in ospedale, è morto poche ore dopo a causa delle gravi lesioni provocate da una coltellata inferta con un coltello da cucina.

Le indagini e le contraddizioni

Coordinati dalla Procura della Repubblica di Foggia, i carabinieri della compagnia di San Severo hanno raccolto le prime dichiarazioni della compagna, giudicate contraddittorie. Gli approfondimenti investigativi hanno portato a ricostruire un quadro di frequenti conflitti di coppia, segnati da discussioni e liti.

L’arresto

Sulla base degli elementi raccolti, Soccorsa Marino è stata arrestata con l’accusa di omicidio e trasferita nella casa circondariale di Foggia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.