Una tragedia ha scosso la comunità di Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dove una ragazza di 28 anni, di origine cubana, è stata trovata senza vita nella doccia della sua abitazione, in Strada dei Boschi, nella notte tra domenica e lunedì.

La scoperta e i soccorsi

Intorno alle 3 del mattino, è stata la nonna della giovane a dare l’allarme, dopo averla trovata riversa nel bagno, un locale adiacente a un garage. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Le indagini e le ipotesi sulle cause

I carabinieri di Gualtieri e di Guastalla hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause del decesso. L’ipotesi più probabile, al momento, è quella di una folgorazione accidentale. Gli investigatori stanno effettuando verifiche su una stufetta elettrica presente nel locale, che potrebbe aver causato l’incidente.

La vittima

La vittima è Solange Samantha Rizzetto, 28 anni, residente a Novellara. Aveva frequentato il Convitto Corso di Correggio e lavorava come cameriera al ristorante Doppio Senso della stessa cittadina.

Solange era molto conosciuta e benvoluta in paese. Chi la frequentava la descrive come una ragazza solare, sempre sorridente e gentile con tutti. La notizia della sua morte ha profondamente colpito amici, colleghi e vicini di casa.

Un precedente simile

Il dramma riporta alla mente un altro tragico episodio avvenuto nel 2016, quando Linda Marroccu, una ragazza di 14 anni, perse la vita folgorata mentre faceva la doccia. In quell’occasione, un lungo corteo accompagnò la giovane nel suo ultimo viaggio verso la chiesa di San Sebastiano.