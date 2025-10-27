Due ragazzi di 17 anni di origine tunisina sono stati arrestati dai Carabinieri a Portico di Caserta, nel Casertano, nella notte tra sabato e domenica. I due minorenni erano ospitati in una comunità per minori e sono stati protagonisti di una lite scoppiata all’interno della struttura, che ha richiesto l’intervento dei militari della Sezione Radiomobile della compagnia di Santa Maria Capua Vetere.

Sequestro di droga e materiali per lo spaccio

Durante i controlli, i Carabinieri hanno trovato in possesso dei due 17enni:

1,4 grammi di cocaina

400 euro in banconote di piccolo taglio

Un bilancino di precisione

Uno spray al peperoncino

Il materiale è stato sequestrato, e i giovani sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Comportamento durante l’arresto

Durante l’intervento, i due minorenni hanno mostrato atteggiamenti aggressivi e ostili:

Uno dei due ha tentato di aggredire i Carabinieri nel tentativo di sottrarsi all’arresto.

L’altro, una volta portato nella gazzella, ha sfondato il finestrino posteriore a calci.

Trasferimento in centro di accoglienza

Dopo l’arresto, la competente Autorità Giudiziaria ha disposto il trasferimento dei due giovani al Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli, dove rimarranno in custodia secondo le disposizioni per i minorenni.