Operazione ad ampio raggio dei Carabinieri nelle aree della movida di Gragnano, in provincia di Napoli. Durante un servizio di controllo straordinario del territorio, i militari hanno denunciato un minorenne di 16 anni sorpreso in possesso di un tirapugni in metallo.

Sequestrati hashish e marijuana

Nel corso delle perlustrazioni, i Carabinieri hanno scoperto un nascondiglio in vicolo Brandi, dove erano occultati circa 6 chilogrammi di hashish e 1,5 chilogrammi di marijuana. La droga era ben nascosta in una fessura ricavata in un muro ed è stata posta sotto sequestro.

I numeri dei controlli

L’operazione ha coinvolto gran parte delle vie del centro cittadino. In totale, sono state identificate 159 persone e ispezionati 45 veicoli.

Cinque giovani sono stati segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale.

Sicurezza stradale e sanzioni

Particolare attenzione è stata riservata anche alla sicurezza stradale. I Carabinieri hanno elevato 30 sanzioni al Codice della Strada per diverse violazioni, tra cui:

mancata revisione dei veicoli,

guida senza documenti,

circolazione senza assicurazione,

utilizzo di mezzi già sottoposti a sequestro.

L’attività di controllo proseguirà anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e legalità nelle zone della movida gragnanese.