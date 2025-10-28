“Il sindaco muore se non si dimette entro cinque giorni” questa la scritta che campeggia su dei manifesti funebri apparsi poche ore fa tra le strade di San Giuseppe Vesuviano.

“Esprimo la mia più ferma condanna per questo gesto intimidatorio del tutto inaccettabile in una democrazia – afferma Ciro Buonajuto, vicepresidente Anci con delega alla legalità – A nome mio personale e dell’intera comunità che rappresento, porgo la massima solidarietà al sindaco Michele Sepe. Atti di questo tipo non possono e non devono mai trovare spazio nel confronto politico e civile, la libertà di opinione e l’azione amministrativa vanno tutelate, non minacciate. Chiedo che siano avviate indagini tempestive e approfondite per risalire al mandante di questo gesto ignobile, affinché i responsabili vengano individuati e non la passino liscia. Le istituzioni devono fare fronte comune per respingere ogni forma di intimidazione e garantire sicurezza a chi svolge ruoli pubblici. In democrazia non c’è posto per la violenza e la camorra non ci fa paura, questo bisogna dirlo forte e chiaro, vincerà sempre il rispetto della legalità e delle istituzioni dello Stato”. Conclude il vicepresidente Buonajuto.