La cooperativa Cirfood, tra i principali operatori italiani della ristorazione collettiva e dei servizi alimentari, ha avviato una nuova campagna di assunzioni su tutto il territorio nazionale. Le opportunità riguardano ruoli operativi, amministrativi e gestionali, con inserimenti in mense scolastiche, aziende, strutture sanitarie e nella ristorazione commerciale.

Cirfood: l’azienda

Fondata nel 1992 dalla fusione di tre cooperative, Cirfood ha sede centrale a Reggio Emilia e oggi rappresenta una delle realtà più solide del settore in Italia. La cooperativa opera in 18 regioni italiane e impiega oltre 12.000 collaboratori, distinguendosi per un modello di impresa partecipativo e sostenibile.

Negli ultimi anni Cirfood ha ampliato la propria presenza anche all’estero, con attività in Belgio e Paesi Bassi, e un’offerta che spazia dalla ristorazione collettiva a quella commerciale, fino ai servizi di welfare aziendale.

Offerte di lavoro Cirfood

Le assunzioni Cirfood sono rivolte a candidati con diversi livelli di esperienza, dai profili operativi ai ruoli gestionali. Sono previsti contratti a tempo determinato e indeterminato, oltre a opportunità di inserimento per giovani alla prima esperienza.

Addetti al servizio mensa

Attività: allestimento locali, distribuzione pasti, pulizia, lavaggio stoviglie e applicazione delle norme igieniche.

Requisiti: esperienza nella mansione e attestato HACCP.

Sedi: Mantova, Bologna, Siena, Piacenza, Trento, Verona, Firenze, Reggio Emilia, Venezia, Udine, Gorizia, Arezzo, Treviso, Bolzano, Monza e Brianza, Parma, Cremona, Trieste, Pavia, Napoli, Milano.

Addetti alla segreteria di area

Attività amministrative e di segreteria generale: gestione costi e fatture, PEC, ordini, cassa, comunicazioni con enti pubblici.

Requisiti: formazione economica, conoscenza di Microsoft Office, capacità organizzative e problem solving.

Sede: Genova.

Aiuto cuochi

Collaborano con la brigata nella preparazione dei menù e nella gestione della cucina.

Requisiti: esperienza nella ristorazione collettiva, flessibilità e buone doti organizzative.

Sedi: Savona, Monza e Brianza, Brescia, Lucca, Firenze, Bologna, Perugia, Prato, Mantova, Cuneo, Pisa, Genova, Massa-Carrara, Padova.

Cuochi

Responsabili della preparazione dei menù e del rispetto degli standard qualitativi.

Requisiti: esperienza nel settore, capacità di lavoro in team e rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Sedi: Alessandria, Milano, Verona, Firenze, Torino, Modena, Trento, Venezia, Perugia e molte altre province italiane.

Magazzinieri

Gestione scorte e movimenti di magazzino con software dedicati, controllo scadenze e resi.

Requisiti: esperienza nel ruolo, HACCP e precisione.

Sedi: Agliana, Empoli, Firenze.

Addetti alla distribuzione

Consegna pasti, pulizia locali e lavaggio stoviglie.

Requisiti: esperienza e attestato HACCP.

Sedi: Montescudaio, San Casciano in Val di Pesa, Firenze, Urbana.

Altri profili ricercati

Cirfood è alla ricerca anche di:

Impiegati amministrativi (Brescia)

Addetti qualità e sicurezza (Padova)

Cuochi ospedalieri e aziendali (Milano, Modena, Terni)

Pizzaioli, camerieri, baristi, autisti e magazzinieri in varie sedi

Dietisti e nutrizionisti (Milano, Modena, Livorno, Reggio Emilia, Savona, Mantova)

Responsabili di cucina, bar e locali

Figure manageriali e HR specialist presso la sede centrale di Reggio Emilia.

L’elenco completo delle posizioni è consultabile online sul portale ufficiale Cirfood.

Stage e tirocini Cirfood

Per studenti e neolaureati Cirfood offre percorsi di stage formativi finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro.

Attualmente sono disponibili:

Stage area legale – Reggio Emilia, Stage sistemi salute e sicurezza – Reggio Emilia, Stage direzione aziendale e comunicazione interna – Torino

Gli stage permettono di acquisire competenze operative e di lavorare a stretto contatto con professionisti del settore.

Ambiente e valori aziendali

Cirfood promuove un ambiente di lavoro inclusivo e collaborativo, basato sulla partecipazione attiva dei dipendenti e sul rispetto dei valori cooperativi.

L’azienda investe costantemente nella formazione e nello sviluppo professionale, favorendo la crescita interna e la valorizzazione del talento.

Cirfood Lavora con noi: come candidarsi

Chi desidera candidarsi può accedere alla sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale www.cirfood.com

, dove sono disponibili tutte le offerte di lavoro aggiornate.

Dal portale è possibile:

consultare le posizioni aperte per regione e area professionale,

candidarsi direttamente online,

oppure inviare una candidatura spontanea per future selezioni.