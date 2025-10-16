Il Questore di Benevento ha emesso dodici Daspo urbani nei confronti di altrettante persone coinvolte in una violenta rissa avvenuta nella notte del 4 maggio scorso nel centro storico di Buonalbergo, davanti a un bar molto frequentato della zona.

La rissa nel cuore del centro storico

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, intorno alle ore 3 del mattino un banale diverbio tra alcuni avventori del locale, probabilmente alterati dall’alcol, è degenerato rapidamente in una colluttazione violenta.

Nella zona esterna del bar si è formato un gruppo numeroso di giovani che hanno iniziato a colpirsi con calci e pugni, creando momenti di forte tensione e allarme tra i residenti.

Le indagini e l’identificazione dei responsabili

Grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri della Stazione di Buonalbergo, è stato possibile identificare i partecipanti alla rissa.

Successivamente, la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Benevento ha avviato l’iter amministrativo previsto per l’applicazione delle misure di prevenzione personali.

I Daspo urbani: durata e finalità

I provvedimenti D.A.C.U.R. (Divieto di Accesso alle Aree Urbane), firmati dal Questore, prevedono un periodo di validità compreso tra uno e due anni, a seconda della gravità dei comportamenti contestati ai singoli coinvolti.

Con queste misure, le autorità intendono prevenire nuovi episodi di violenza e garantire maggiore sicurezza nei luoghi pubblici e nei locali di ritrovo.

Sicurezza urbana al centro dei controlli

Il provvedimento rientra nelle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza urbana promosse dalla Questura di Benevento, con l’obiettivo di tutelare la tranquillità dei cittadini e assicurare che bar e locali del territorio rimangano spazi sicuri e rispettosi delle regole.