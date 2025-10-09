La Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto un vasto traffico di carburante di contrabbando a Marigliano, sequestrando due autocarri, una cisterna e più di 56mila litri di gasolio irregolare. Due persone sono state denunciate per ricettazione e violazione della normativa sulle accise. L’operazione è scattata dopo il controllo di un tir con targa romena parcheggiato in un’area privata. Gli accertamenti delle Fiamme Gialle hanno permesso di scoprire che il mezzo trasportava 28mila litri di gasolio, suddivisi in contenitori da mille litri ciascuno e accompagnati da documenti falsificati. L’autista, di nazionalità romena, non è stato in grado di fornire prove sulla provenienza lecita del carburante.

Nella stessa area è individuata anche un’autocisterna riconducibile a una società italiana, dotata di una pompa utilizzata per il travaso del gasolio dal tir. All’interno della cisterna sono trovati altri 28mila litri di carburante.

Le indagini hanno portato al sequestro dei veicoli e di tutto il gasolio di contrabbando. Denunciati l’autista del tir e il titolare della società italiana coinvolta. L’operazione rientra nelle attività di contrasto ai traffici illeciti e alla frode nel settore dei carburanti, da tempo al centro dell’attenzione della Guardia di Finanza partenopea.