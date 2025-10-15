Maria Rosaria Boccia, imprenditrice di Pompei nota per essere stata al centro del caso che ha portato alle dimissioni dal Governo dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, ha confermato di aver ricevuto una proposta politica da Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e fondatore del movimento Dimensione Bandecchi.

In una dichiarazione rilasciata all’ANSA, Boccia ha spiegato di non aver ancora preso una decisione definitiva:

«Se mi candido con Bandecchi in Campania? Al momento sono orientata più verso il no, ma in serata mi incontrerò con lui a Napoli e valuterò la sua proposta. È stato molto gentile a propormelo e lo ascolterò con attenzione».

Incontro a Napoli per valutare la candidatura

L’imprenditrice ha precisato che l’incontro con Bandecchi è previsto in giornata:

«Ci dobbiamo vedere – ha aggiunto – e dopo deciderò».

Nei giorni scorsi era stato lo stesso Bandecchi ad anticipare pubblicamente la possibilità di una candidatura di Boccia nelle liste del suo movimento politico, in vista delle prossime elezioni regionali in Campania.