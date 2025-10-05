Vento forte e mare molto mosso stanno creando disagi nel golfo di Napoli, con ripercussioni significative sulla regolarità dei collegamenti marittimi per le tre isole partenopee.

Ischia e Procida: cancellazioni e sospensioni

Sin dalle prime ore della mattina sono cancellate diverse corse dei mezzi veloci da e per l’isola d’Ischia. Problemi anche per Procida, dove risultano soppressi collegamenti rapidi con Napoli e Pozzuoli. Alcune corse di navi traghetto tra Procida e Pozzuoli sono state già sospese, e ulteriori cancellazioni sono state annunciate anche per le linee da Napoli Porta di Massa verso Ischia Porto e viceversa, nonché sulla tratta Pozzuoli–Ischia Porto.

Capri: situazione parzialmente regolare

Meno pesanti, al momento, i disagi per Capri. Le corse degli aliscaﬁ per Napoli risultano regolari, mentre sono annullate alcune partenze previste per Sorrento. Per quanto riguarda i traghetti da e per Capri, al momento non si registrano variazioni.

Aggiornamenti in tempo reale

Le compagnie marittime raccomandano ai passeggeri di verificare lo stato delle corse prima di mettersi in viaggio, poiché le condizioni meteo-marine restano instabili e potrebbero determinare ulteriori sospensioni nelle prossime ore.