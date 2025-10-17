Un’intera comunità è sotto shock per la morte di Manuel Fieramosca, 21 anni, rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto alle prime ore del mattino di venerdì 17 ottobre a Celano, in provincia dell’Aquila.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava a bordo della sua Fiat Panda e stava raggiungendo il luogo di lavoro quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto finendo contro un palo della rete elettrica lungo via Roma, la strada che collega le frazioni di San Pelino e Antrosano.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118, ma per Manuel non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo a causa del violento impatto.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno cercando di chiarire le cause della perdita di controllo del veicolo.

Il cordoglio della comunità di Celano

La scomparsa del giovane ha suscitato profondo dolore in tutta la comunità celanese.

Il sindaco di Celano ha espresso pubblicamente il proprio cordoglio sui social:

«Manuel era un ragazzo pieno di entusiasmo, educato, rispettoso e con tanti sogni ancora da realizzare. Il destino crudele li ha infranti. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze e la vicinanza dell’intera comunità».

Una vita spezzata troppo presto

Manuel Fieramosca, descritto da amici e conoscenti come un ragazzo solare, lavoratore e di sani principi, lascia un vuoto profondo nella sua famiglia e nella cittadina marsicana.

La data dei funerali sarà comunicata nelle prossime ore.