La prossima Legge di Bilancio 2026, con un pacchetto complessivo da 16 miliardi, concentra l’attenzione non solo sul taglio Irpef per il ceto medio, ma anche sulle misure dedicate a mamme e famiglie. L’obiettivo è duplice: sostenere la natalità e la conciliazione tra vita privata e lavoro, senza compromettere gli equilibri della finanza pubblica. La strategia punta a interventi mirati e stabili, piuttosto che a maxi-riforme episodiche.

Bonus mamme strutturale

Il bonus per le mamme lavoratrici, nato come incentivo di piccola entità, è destinato a diventare più consistente e strutturale. L’assegno attuale, simbolicamente da 40 euro, potrebbe aumentare e vedere ampliata la platea dei beneficiari, con l’obiettivo di rendere il sostegno familiare continuo e percepibile come reale incremento del reddito disponibile.

Detrazioni fiscali per figli e nuclei numerosi

La manovra prevede anche una rimodulazione delle detrazioni Irpef per i figli, con particolare attenzione ai nuclei numerosi e al secondo e terzo figlio, soprattutto per il ceto medio. Fondamentale sarà l’armonizzazione con l’Assegno unico, le detrazioni, i bonus mamme e i congedi parentali, per evitare sovrapposizioni e rendere chiari i benefici ai genitori.

Asili nido e congedo parentale

Il terzo pilastro riguarda gli asili nido e il congedo parentale, anche per i papà. L’obiettivo è rendere queste misure strutturali, garantendo continuità annuale delle risorse e superando la logica dei finanziamenti temporanei. Servizi di qualità e accessibili favoriscono una maggiore partecipazione femminile al lavoro e riducono gli ostacoli alla scelta di avere figli, con un’attenzione particolare al Sud e alle aree interne.

Effetti attesi e monitoraggio

Il pacchetto famiglie è concepito per influenzare comportamenti concreti: aumentare l’occupazione femminile, sostenere la natalità e incrementare la frequenza ai nidi. Indicatori chiari e monitoraggi periodici aiuteranno a valutare l’efficacia delle misure e a ricalibrarle. La manovra punta a concentrare le risorse limitate su strumenti identitari – mamme, figli, lavoro – richiedendo fiducia e partecipazione al Paese.

Coperture finanziarie

Le risorse arriveranno principalmente dal contenimento della spesa pubblica e dal riallineamento di capitoli già esistenti. La strategia predilige pochi strumenti ben finanziati e stabili rispetto a una serie di micro-misure frammentarie. L’efficacia finale dipenderà dai dettagli normativi: importi, criteri di accesso, durata e decorrenza delle misure.