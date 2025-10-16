Emergenza idrica in provincia di Avellino. I comuni di Ariano Irpino, Grottaminarda e Sturno hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a causa dell’interruzione del servizio idrico. I rispettivi sindaci sono stati costretti a emanare un’ordinanza d’urgenza dopo la comunicazione ufficiale di Alto Calore Servizi, che ha annunciato lo stop all’erogazione dell’acqua per via della rottura di una condotta principale nel territorio del comune di Gesualdo.

Disservizi diffusi in tutta la provincia di Avellino

La sospensione del servizio interessa numerosi comuni irpini, con forti disagi per le famiglie, le attività commerciali e i servizi pubblici.

Le continue rotture della rete idrica, segnalate ormai da diversi mesi, stanno causando interruzioni ricorrenti che mettono in difficoltà cittadini e istituzioni locali.

Interventi in corso

Le squadre tecniche di Alto Calore Servizi sono al lavoro per riparare la condotta danneggiata e ripristinare quanto prima l’erogazione idrica nei centri coinvolti. I tempi di riattivazione del servizio non sono stati ancora comunicati.