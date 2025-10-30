La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo di livello Giallo per temporali, valida dalle ore 20 di oggi fino alle 14 di domani, venerdì 31 ottobre. La decisione arriva in seguito alle valutazioni del Centro Funzionale regionale.

L’avviso riguarda la possibilità di precipitazioni improvvise e di forte intensità, anche se di breve durata, con particolare attenzione alle aree costiere e alle seguenti zone di allerta:

Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Zona 3: Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Zona 5: Tusciano e Alto Sele

Secondo le previsioni, i fenomeni temporaleschi potranno essere rapidi ma intensi, accompagnati da grandine, fulmini e forti raffiche di vento.

Tra le principali conseguenze al suolo si segnalano:

possibili allagamenti e innalzamento dei corsi d’acqua;

scorrimento di acque meteoriche sulle strade;

caduta di massi o frane nelle aree collinari;

danni a coperture e strutture esposte alle sollecitazioni del vento o del moto ondoso.

La Protezione Civile invita i Comuni interessati ad attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e a mettere in atto tutte le misure di prevenzione e monitoraggio previste dai piani di emergenza locali. È inoltre raccomandato di controllare la stabilità del verde pubblico e di seguire con attenzione gli aggiornamenti della Sala Operativa Regionale.