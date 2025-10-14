Viaggiava lungo l’autostrada A1 con oltre 52 chili di hashish suddivisi in 96 panetti l’uomo arrestato dalla Polizia Stradale nei pressi del casello di Caianello, nel Casertano. L’arresto è avvenuto al termine di un inseguimento ad alta velocità conclusosi con una breve colluttazione e la cattura del corriere della droga.

Il controllo e la fuga

L’uomo era stato notato da una pattuglia della Polstrada di Cassino mentre si trovava fermo in una piazzola di sosta lungo l’A1. Gli agenti si sono avvicinati per un controllo, pensando potesse aver avuto un guasto meccanico.

Alla vista della pattuglia, però, il conducente ha improvvisamente ingranato la marcia e tentato la fuga, dando inizio a un inseguimento spettacolare tra le corsie dell’autostrada.

Durante la corsa ha anche provato a speronare l’auto della polizia, mettendo in pericolo gli agenti e gli altri automobilisti in transito.

L’inseguimento e l’arresto

Il fuggitivo è infine bloccato grazie all’intervento di una seconda pattuglia della Polstrada di Caserta Nord, che ha sbarrato la carreggiata costringendo il veicolo a fermarsi.

L’uomo ha comunque tentato un’ultima mossa disperata: è sceso dall’auto, ha scavalcato il guardrail centrale e ha cercato di fuggire a piedi, ma è raggiunto e immobilizzato dopo una breve colluttazione.

Il sequestro della droga e le indagini

A bordo del veicolo, i poliziotti hanno rinvenuto 52 chilogrammi di hashish confezionati in 96 panetti, pronti per essere consegnati.

L’intero carico è sequestrato e l’uomo – del quale non sono rese note le generalità – è arrestato per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e tentato danneggiamento aggravato.

Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire la provenienza e la destinazione del carico, nonché di capire per conto di quale organizzazione criminale il corriere stesse viaggiando.