Un grande murale dedicato al procuratore di Napoli Nicola Gratteri è apparso a Cinquefrondi, nel cuore della Piana di Gioia Tauro. L’opera, realizzata sul muro esterno della scuola elementare “Della Scala”, accoglie ogni giorno centinaia di bambini e famiglie che attraversano l’ingresso dell’istituto.

Il murale, firmato dall’artista calabrese Sero-583p, raffigura Gratteri avvolto nella toga, con sotto la scritta “La cultura rende liberi”. Un messaggio diretto alle nuove generazioni, che nella scuola trovano il primo presidio di educazione alla legalità e al rispetto delle regole.

Un simbolo di legalità per le nuove generazioni

L’opera si inserisce in un territorio che, come gran parte della Calabria interna, convive da decenni con la presenza pervasiva della ’ndrangheta. Proprio per questo, la scelta di collocare il murale accanto a un edificio scolastico assume un forte valore simbolico: la conoscenza come strumento di libertà e riscatto sociale.

Nicola Gratteri, oggi procuratore capo di Napoli, è tra i magistrati più impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Il suo impegno, portato avanti in prima linea per oltre quarant’anni, ha fatto di lui una figura di riferimento per quanti credono in una giustizia radicata nella cultura e nella formazione civica.

Un messaggio di speranza che parte dai muri di una scuola

L’iniziativa nasce come progetto spontaneo di sensibilizzazione, e rappresenta un gesto concreto di riconoscenza verso chi, come Gratteri, ha fatto della legalità una missione quotidiana.

Il murale vuole ricordare agli studenti – e a tutta la comunità di Cinquefrondi – che la cultura è la prima forma di resistenza alla criminalità, l’unico mezzo capace di liberare le persone dalla paura e dall’omertà.