Un violento litigio familiare si è trasformato in un gesto estremo. A Napoli, in via Argine, una donna di 52 anni è stata arrestata dalla Polizia di Stato con l’accusa di incendio doloso dopo aver dato fuoco a un bar al termine di una lite con il fratello. L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri, all’angolo tra via Argine e via Don Giovanni Minzoni. Gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti dopo aver notato fiamme e fumo uscire dal locale, mentre alcune persone tentavano di spegnere l’incendio in attesa dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno rapidamente domato le fiamme, e il personale del 118, che ha prestato soccorso a un’anziana donna rimasta lievemente intossicata dal fumo.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza e la raccolta delle prime testimonianze, i poliziotti hanno ricostruito l’accaduto. La 52enne, secondo quanto emerso, avrebbe appiccato il fuoco dopo una lite con il fratello, scoppiata per motivi di natura familiare.

Rintracciata nella sua abitazione, la donna è fermata e arrestata. Le indagini della Polizia di Stato proseguono per chiarire tutti i dettagli dell’accaduto e definire eventuali ulteriori responsabilità.