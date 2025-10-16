Tragedia a Ostia: è deceduto il ragazzo di 19 anni accoltellato nella tarda serata di ieri in via Forni. Il giovane era rimasto colpito alla coscia destra, riportando una lesione all’arteria femorale, e inizialmente trasportato in gravi condizioni all’ospedale Grassi, per poi essere trasferito al San Camillo, dove è rimasto ricoverato in terapia intensiva fino al decesso.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la lite sarebbe scoppiata tra più persone per questioni legate alla droga. Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri, stanno conducendo indagini per identificare i coinvolti e individuare chi ha inferto il colpo fatale.

L’episodio conferma l’allarme per la crescente violenza giovanile e legata al traffico di stupefacenti nell’area di Ostia, mentre le autorità locali hanno promesso massima attenzione per chiarire l’accaduto e assicurare alla giustizia i responsabili.