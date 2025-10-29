Momenti di tensione nel quartiere Bagnoli, nella periferia occidentale di Napoli, dove nella serata di oggi sono stati esplosi alcuni colpi di pistola in via Enea, a pochi metri dalla chiesa di Maria Santissima Desolata. La dinamica dell’episodio è ancora in fase di ricostruzione. Sul posto sono immediatamente intervenute le pattuglie del commissariato di Polizia di Stato di Bagnoli, che hanno avviato i rilievi e raccolto le prime testimonianze.

Lite degenerata in sparatoria

Secondo una prima ricostruzione investigativa, l’episodio sarebbe scaturito da una lite in strada iniziata poco prima, intorno alle 19, in via Maiuri.

Alla discussione, nata per motivi ancora da chiarire, si sarebbero poi aggiunti alcuni familiari dei contendenti. La situazione sarebbe rapidamente degenerata, fino a spostarsi nella vicina via Enea, all’altezza del passaggio a livello ferroviario, dove uno dei presenti avrebbe estratto una pistola e sparato alcuni colpi.

Al momento non si registrano feriti, ma la tensione nel quartiere è rimasta alta per diversi minuti, mentre le forze dell’ordine hanno cinturato l’area per i rilievi.

Indagini in corso e telecamere al vaglio

Gli agenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire con precisione la dinamica e individuare i responsabili.

Non è escluso che l’arma sia stata recuperata o che si sia trattato di colpi esplosi a scopo intimidatorio.

Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto e accertare se vi siano precedenti contrasti tra i protagonisti della lite.