Il Bonus Mamme 2025 destinato alle lavoratrici metalmeccaniche è ancora bloccato. A distanza di mesi dall’annuncio da parte di Fiom-Cgil e Fim-Cisl, la misura non è ancora operativa perché manca la circolare esplicativa dell’Inps, necessaria per definire le modalità di presentazione della domanda e i tempi di erogazione.

Ritardi e conseguenze

Senza il documento tecnico dell’Istituto di previdenza, il beneficio economico rischia di arrivare con quasi un anno di ritardo rispetto alla data di avvio ufficiale.

Le madri con tre figli hanno già iniziato a ricevere da gennaio 2025 l’esonero contributivo direttamente in busta paga, mentre per le lavoratrici con due figli il pagamento sarà posticipato a dicembre, quando l’Inps liquiderà le somme maturate.

Bonus da 40 euro al mese per le mamme con due figli

Il Bonus Mamme 2025 prevede un contributo mensile di 40 euro, pari a 480 euro l’anno, per le lavoratrici con due figli.

Possono beneficiarne le madri dipendenti a tempo determinato o indeterminato e le autonome, a patto che il reddito annuo da lavoro non superi i 40.000 euro.

Il sostegno resta valido fino al mese in cui il figlio più piccolo compie 10 anni.

L’unica categoria esclusa è quella delle addette al lavoro domestico, che non rientrano nella misura.

Esonero contributivo per chi ha tre o più figli

Per le metalmeccaniche con tre o più figli, il bonus è più consistente: è previsto un esonero totale della quota contributiva a carico della lavoratrice, fino a un massimo di 3.000 euro l’anno.

Il beneficio si applica alle dipendenti con contratto a tempo indeterminato e rimane valido fino alla maggiore età del figlio più piccolo, garantendo così un aumento netto dello stipendio mensile.

Possibile rinnovo nel 2026

Nonostante i ritardi, il tema del Bonus Mamme continua a essere al centro del dibattito sindacale e politico.

Nei tavoli tecnici si discute già di una replica della misura nel 2026, ma la conferma ufficiale potrà arrivare solo con la Legge di Bilancio 2026, che dovrà stabilire se rifinanziare il bonus e con quali eventuali modifiche o ampliamenti.