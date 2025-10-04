Lidl Italia apre le selezioni per giovani diplomati interessati a intraprendere un percorso di formazione e lavoro nell’area Vendite. Il programma, chiamato “Lidl 2 your career”, offre un contratto di apprendistato, retribuzione fin dal primo giorno e la possibilità di assunzione stabile al termine del biennio.
Un percorso formativo con contratto e alloggio gratuito
Il progetto, sviluppato in collaborazione con AHK Italien (Camera di Commercio Italo-Germanica) e con diversi Istituti Tecnici Superiori (ITS) italiani, prevede:
Durata: 2 anni (inizio previsto tra ottobre e novembre 2025).
Retribuzione: regolare stipendio mensile per tutta la durata del programma.
Alloggio gratuito: disponibile durante i periodi di formazione in aula.
Contratto: apprendistato di alta formazione e ricerca.
Le attività si divideranno tra lezioni teoriche (circa una settimana al mese presso ITS di Brescia, Torino, Firenze, Roma e Bari) e formazione pratica nei supermercati Lidl sul territorio.
Requisiti di accesso
Per candidarsi è necessario possedere:
Età compresa tra 18 e 29 anni.
Diploma di maturità o diploma professionale (quadriennale con quinto anno IFTS).
Conoscenza della lingua inglese a livello A2-B1.
Competenze trasversali: flessibilità, spirito di iniziativa, capacità di lavorare in squadra, problem solving e attitudine alla leadership.
Cosa offre il programma Lidl
Inserimento immediato in un punto vendita Lidl nella città di interesse.
Alternanza tra studio e lavoro: una settimana al mese in aula e tre settimane di formazione on the job.
Tutoraggio continuo da parte di formatori ITS e responsabili Lidl.
Esame finale con rilascio di Diploma ITS di Assistant Store Manager (livello 5 EQF) e certificato della Camera di Commercio Italo-Germanica.
Possibilità concreta di assunzione a tempo indeterminato in Lidl al termine del percorso.
Come candidarsi
Le selezioni sono già attive in numerose regioni italiane. I diplomati interessati possono presentare domanda tramite il sito ufficiale di Lidl Italia – sezione Lavora con noi, consultando l’annuncio dedicato al programma “Lidl 2 your career – Vendite”.