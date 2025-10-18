La professoressa Sofia Corradi, una donna straordinaria che ha dedicato la sua vita all’educazione e alla promozione dei diritti umani, ci ha lasciato. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella comunità accademica e tra i giovani studenti che ha aiutato a realizzare e “fiorire”.

Come “Mamma Erasmus”, Sofia Corradi ha ideato e promosso il programma Erasmus, che ha permesso a migliaia di giovani studenti di studiare e vivere in Europa, arricchendo la loro formazione e la loro vita. La sua passione e dedizione per l’educazione e i diritti umani hanno ispirato generazioni di studenti e docenti.

Nel 2018, la sua dedizione e il suo impegno sono stati riconosciuti con il prestigioso premio De Gasperi, un ulteriore riconoscimento alla sua straordinaria carriera.

La sua figura sarà ricordata per la sua grande energia e generosità intellettuale e affettiva. Un esempio di come una DONNA possa fare la storia.