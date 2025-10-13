Leroy Merlin, nota catena specializzata nel settore del fai da te, bricolage, edilizia e arredo casa, continua a crescere in Italia e avvia una nuova campagna di reclutamento con più di 170 offerte di lavoro attive su tutto il territorio nazionale.

Le posizioni riguardano principalmente le aree vendite, logistica e uffici aziendali, ma non mancano opportunità per giovani, studenti e professionisti esperti.

Assunzioni Leroy Merlin 2025: dove si cercano nuovi collaboratori

La società francese, parte del Gruppo Adeo, prosegue il piano di sviluppo nel Paese con nuove aperture di negozi, tra cui Arese (Milano) e Sassari, e interventi di restyling su punti vendita esistenti.

Parallelamente, Leroy Merlin investe in logistica, sostenibilità e formazione del personale, generando nuove opportunità occupazionali in diverse regioni italiane.

Le offerte di lavoro Leroy Merlin sono distribuite tra Nord, Centro e Sud Italia. Le regioni con il maggior numero di posizioni aperte includono:

Lombardia

Campania

Emilia-Romagna

Puglia

Sardegna

Toscana

Sicilia

Lazio

Liguria

Veneto

Sono inoltre presenti selezioni attive anche in Umbria, Marche, Abruzzo e Piemonte.

Figure ricercate: venditori, magazzinieri, manager e stagisti

La maggior parte delle nuove assunzioni riguarda i negozi Leroy Merlin già operativi e quelli di prossima apertura. Le figure più richieste sono:

Addetti alle vendite

Cassieri e addetti all’accoglienza clienti

Venditori specialisti nei reparti smart home, bagno, pavimenti, falegnameria, porte e finestre

Store manager e vice responsabili di negozio

Addetti alla logistica, supply chain e magazzino

Oltre ai profili di vendita, l’azienda cerca anche professionisti esterni come artigiani, architetti e progettisti per collaborazioni continuative.

Per i giovani senza esperienza, sono disponibili stage e percorsi formativi in diverse aree aziendali:

Vendite, Accounting, Supply Chain Transformation & Innovation, Digital Data Innovation e Risorse Umane.

Sono inoltre attivi contratti part-time weekend per studenti universitari, ideali per conciliare studio e lavoro.

Opportunità in sede centrale

Presso la sede di Rozzano (Milano), Leroy Merlin è alla ricerca di ingegneri informatici, consulenti legali e figure specializzate in digitalizzazione e innovazione dei processi.

Queste posizioni rientrano nel piano di potenziamento delle funzioni corporate del gruppo.

L’azienda: una realtà leader del bricolage

Fondata in Francia nel 1923, Leroy Merlin fa parte del Gruppo Adeo, colosso internazionale della grande distribuzione organizzata che controlla anche i marchi Bricocenter, Bricoman e Dompro.

Presente in Italia dal 1996, oggi conta 52 punti vendita, 4 poli logistici e oltre 8.500 collaboratori.

Come candidarsi per lavorare in Leroy Merlin

Chi desidera partecipare alle selezioni può consultare la sezione “Lavora con noi” sul sito ufficiale di Leroy Merlin Italia.

Da qui è possibile visualizzare le posizioni aperte aggiornate e inviare la candidatura online, allegando il proprio curriculum vitae.

L’azienda aggiorna costantemente la pagina con nuove opportunità, perciò è consigliato monitorare regolarmente il portale per non perdere gli annunci più recenti.

Per presentare la propria candidatura è necessario inserire l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).