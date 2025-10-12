Un controllo dell’ASL di Salerno ha rilevato la presenza del batterio della Legionella nell’impianto idrico di un hotel situato a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. A seguito della segnalazione dei funzionari sanitari, il sindaco Giuseppe Lanzara ha emanato un’ordinanza di chiusura immediata di sette camere della struttura ricettiva. Le analisi hanno individuato tracce del batterio nelle tubature collegate a docce, rubinetti e bidet. L’amministrazione comunale ha disposto un intervento di bonifica dell’impianto idrico per eliminare ogni possibile rischio per gli ospiti.

Una volta completate le operazioni di sanificazione, verranno eseguiti nuovi controlli per verificare l’assenza della Legionella. Solo in caso di esito negativo alle analisi, il Comune potrà autorizzare la riapertura delle stanze temporaneamente interdette.

L’episodio richiama l’attenzione sull’importanza della manutenzione periodica degli impianti idrici nelle strutture ricettive, misura essenziale per garantire la sicurezza igienico-sanitaria e prevenire la diffusione del batterio.