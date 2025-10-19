Fineco Bank ha avviato una nuova campagna di assunzioni su tutto il territorio nazionale. L’istituto cerca professionisti e giovani talenti in diversi ambiti — dall’informatica alla consulenza finanziaria, dal marketing alla sicurezza dei dati — con l’obiettivo di sostenere la propria crescita e consolidare un modello di banca innovativa e sostenibile.

Secondo quanto riportato da Money.it (articolo di Simone Micocci, 14 ottobre 2025), Fineco è stata riconosciuta dal Time come migliore banca italiana in cui lavorare e unica del Paese a entrare nella classifica World’s Best Companies 2025, posizionandosi al 92° posto mondiale con un punteggio di 88,95.

Un risultato che premia non solo i risultati economici, ma anche il benessere dei dipendenti, la trasparenza nelle politiche di sostenibilità e la capacità di innovazione tecnologica.

I profili richiesti e le condizioni economiche

La banca è alla ricerca di figure tecniche, amministrative e consulenziali.

Secondo i dati diffusi da Money.it, gli stipendi medi in Fineco variano dai 30.000 ai 32.000 euro annui per i ruoli amministrativi e possono superare i 60.000 euro per le posizioni manageriali e specialistiche in ambito tecnologico.

I consulenti finanziari godono inoltre di un sistema di compensi legato ai risultati, con retribuzioni che possono oltrepassare i 40.000 euro annui grazie ai bonus di performance.

Oltre ai contratti a tempo indeterminato, l’istituto offre anche percorsi formativi e di crescita professionale destinati ai giovani. Tra questi spicca il programma “Progetto Giovani”, dedicato a neolaureati e professionisti under 38, pensato per favorire lo sviluppo di competenze in un contesto dinamico e tecnologicamente avanzato.

Lavorare in Fineco: crescita, innovazione e fiducia

Il riconoscimento del Time non riguarda solo la solidità economica della banca, ma anche la sua cultura aziendale.

Fineco si distingue per l’attenzione al benessere organizzativo, la flessibilità lavorativa e un modello che integra innovazione digitale e valore umano.

In un’epoca in cui la trasformazione tecnologica ridisegna il mercato del lavoro, Fineco si propone come un esempio di equilibrio tra efficienza, formazione e fiducia reciproca.

Un modello di banca sostenibile e orientata alle persone

Negli ultimi anni, il concetto di successo aziendale si è ampliato: oggi non basta la redditività, conta anche la capacità di creare un ambiente di lavoro etico, inclusivo e sostenibile.

Fineco ha saputo interpretare questo cambiamento, costruendo una reputazione fondata su trasparenza, responsabilità e attenzione al capitale umano.

Il risultato è una banca che non si limita a offrire posti di lavoro, ma propone un vero percorso di crescita professionale e personale, diventando uno dei riferimenti più solidi nel panorama finanziario europeo.

Come candidarsi

Le posizioni aperte e i dettagli sui requisiti richiesti sono disponibili sul portale “Lavora con noi” di Fineco Bank, dove è possibile inviare la propria candidatura online.

La selezione è aperta a profili con diversa esperienza e formazione, con un focus particolare su competenze digitali, capacità relazionali e orientamento ai risultati.