Il Gruppo BNL – BNP Paribas ha avviato una nuova campagna di reclutamento su scala nazionale, con più di 100 posizioni aperte in diverse regioni italiane. Le opportunità riguardano sia professionisti con esperienza sia giovani senza esperienza, interessati a intraprendere una carriera nel settore bancario e finanziario.

Le regioni coinvolte

Le nuove assunzioni interessano le sedi BNL presenti in:

Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Veneto, Marche, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Sicilia.

L’iniziativa conferma la strategia del Gruppo di rafforzare la propria presenza sul territorio italiano e di investire nella crescita delle competenze locali.

Profili ricercati: dal digitale alla consulenza finanziaria

BNL ricerca figure professionali diversificate, con contratti sia a tempo indeterminato che determinato.

Tra i ruoli attualmente più richiesti figurano:

Auditor e Analisti funzionali

Data Scientist e Financial Controller

IT Expert e Project Manager

Financial & Protection Advisor e Gestori Retail

Addetti al credito e Specialisti controllo pagamenti

Sono inoltre aperte selezioni per Esperti marketing, Social Media Manager, Buyer specialist e Addetti back office, figure centrali nella trasformazione digitale e nella comunicazione aziendale del Gruppo.

Opportunità per studenti e neolaureati

Una parte significativa delle nuove posizioni è dedicata a giovani senza esperienza, inseriti attraverso stage e tirocini formativi.

Questi percorsi permettono di entrare nel mondo del lavoro con formazione on the job, tutoraggio dedicato e reali prospettive di inserimento.

I tirocini riguardano diversi ambiti:

Vendite e consulenza commerciale

Comunicazione digitale e marketing

Credito e rischio bancario

Corporate e prodotti finanziari

Investimenti e processi operativi

L’obiettivo di BNL è scoprire nuovi talenti e farli crescere in coerenza con il proprio percorso universitario e le competenze acquisite.

Come candidarsi

Per partecipare alle selezioni è necessario collegarsi al portale ufficiale “Lavora con noi” di BNL, consultabile dal sito istituzionale del Gruppo.

Da lì è possibile visualizzare tutte le offerte attive, inviare la candidatura online e allegare il proprio curriculum vitae.

La pagina viene aggiornata periodicamente: si consiglia di monitorare con regolarità le nuove pubblicazioni, poiché le selezioni sono in corso in tutta Italia e riguardano profili di ogni livello, dai neolaureati ai professionisti senior.