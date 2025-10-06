Autostrade per l’Italia ha programmato alcuni interventi di manutenzione che comporteranno chiusure temporanee delle stazioni su due tratti autostradali, la A1 Milano–Napoli e la A30 Caserta–Salerno. I lavori si svolgeranno in orario notturno, dalle 21 alle 6 del mattino.
A1 Milano–Napoli: chiusura della stazione di Caserta nord
Per consentire lavori di riqualifica della segnaletica orizzontale, nelle notti di lunedì 6 e martedì 7 ottobre sarà chiusa la stazione di Caserta nord:
in entrata verso Napoli
in uscita per chi proviene da Roma
Percorsi alternativi consigliati:
in entrata verso Napoli utilizzare la stazione di Caserta sud
in uscita per chi proviene da Roma utilizzare la stazione di Santa Maria Capua Vetere
A30 Caserta–Salerno: chiusura della stazione di Nocera Pagani
Per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle notti di lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 ottobre sarà chiusa la stazione di Nocera Pagani:
in uscita per chi proviene da Caserta
Percorso alternativo consigliato:
uscita alla stazione di Sarno.