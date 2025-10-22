La circolazione dei treni della Linea 2 della metropolitana di Napoli subirà modifiche nelle prossime settimane a causa dei lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) presso le stazioni di Napoli Piazza Amedeo e Napoli Mergellina.
Gli interventi rientrano nel piano di ammodernamento della linea ferroviaria urbana, finalizzato a migliorare la sicurezza e l’efficienza della rete metropolitana.
Date e orari delle modifiche
Le variazioni al servizio saranno attive dalle ore 22:10 alle ore 05:55 nelle seguenti notti:
24/25 ottobre e 25/26 ottobre,
14/15 novembre e 15/16 novembre,
28/29 novembre e 29/30 novembre.
In queste fasce orarie alcuni treni subiranno limitazioni o cancellazioni tra le stazioni di Napoli Campi Flegrei e Napoli Gianturco.
Soppressioni e limitazioni dei treni regionali
Durante l’attività dei cantieri, il programma di circolazione dei treni Regionali di Trenitalia sarà temporaneamente modificato.
I collegamenti tra Pozzuoli – Napoli Campi Flegrei – Napoli San Giovanni Barra / Santa Maria la Bruna potranno essere soppressi o limitati nelle stazioni di Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra.
Servizi sostitutivi con autobus
Per garantire la continuità del servizio e ridurre i disagi ai passeggeri, Trenitalia Regionale ha attivato bus sostitutivi sulle seguenti tratte:
Napoli San Giovanni Barra – Napoli Centrale,
Napoli Campi Flegrei – Pozzuoli,
Santa Maria la Bruna – Napoli Centrale.
Informazioni per i viaggiatori
I passeggeri possono consultare in tempo reale tutte le informazioni aggiornate:
nella sezione “Infomobilità” del sito e dell’app Trenitalia,
contattando il call center gratuito 800 89 20 21,
rivolgendosi al personale di stazione.
Inoltre, i viaggiatori saranno informati tramite sms, e-mail e notifiche sull’app Trenitalia, grazie ai servizi digitali di Smart Caring e al biglietto elettronico disponibile anche in tutte le biglietterie di stazione.