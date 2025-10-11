Durante i controlli effettuati nel corso della tradizionale Sagra dei Funghi di Cusano Mutri, in provincia di Benevento, i carabinieri hanno individuato dodici lavoratori impiegati in modo irregolare presso diverse attività presenti alla manifestazione. L’operazione rientra in una serie di verifiche mirate alla tutela della sicurezza sul lavoro e al rispetto delle norme contrattuali da parte degli operatori economici.
Secondo quanto emerso, quattro titolari di attività sono denunciati all’autorità giudiziaria per la mancata assunzione dei dipendenti e per l’assenza di adeguata formazione in materia di sicurezza.
Le sanzioni amministrative complessive ammontano a 57 mila euro. In uno dei casi verificati, i militari hanno disposto anche la sospensione temporanea dell’attività imprenditoriale fino alla regolarizzazione della posizione dei lavoratori.
L’intervento si inserisce in una più ampia campagna di controlli volta a contrastare il lavoro sommerso e a garantire la sicurezza dei lavoratori impiegati negli eventi pubblici e nelle manifestazioni stagionali.