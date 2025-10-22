I carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno arrestato un uomo ritenuto responsabile di una serie di furti di biciclette elettriche avvenuti nella Penisola sorrentina. L’indagato, considerato un ladro seriale, è individuato e fermato a Ercolano, in provincia di Napoli, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica.

Tre furti in dieci giorni tra Sorrento e Meta

Le indagini dei militari hanno permesso di attribuire all’uomo tre episodi di furto, commessi tra il 4 e l’11 settembre scorsi: due a Piano di Sorrento e uno a Meta di Sorrento.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il modus operandi era sempre lo stesso: il ladro si muoveva a piedi tra le strade cittadine, individuando biciclette a pedalata assistita di alto valore lasciate dai proprietari in cortili o androni condominiali facilmente accessibili. Approfittando di momenti favorevoli, riusciva a sottrarre i mezzi e a lasciare la Penisola sorrentina a bordo dei treni della Circumvesuviana, eludendo i controlli.

Le indagini e l’arresto

Decisivo, per la ricostruzione dei fatti, è l’esame delle immagini di videosorveglianza acquisite nelle aree in cui sono avvenuti i furti, che hanno consentito ai carabinieri di identificare l’autore e seguirne gli spostamenti fino all’arresto.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è condotto nel carcere di Poggioreale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.