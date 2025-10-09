La notte del 7 ottobre, un gruppo di ladri ha messo a segno un furto nel cortile di un edificio in via Aniello Falcone, nel quartiere Vomero a Napoli, prendendo di mira una motocicletta. Tutto è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza, che ha documentato in dettaglio il modus operandi del gruppo.

Il filmato, diffuso sui social dal deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, dura poco più di un minuto e mostra una sequenza precisa e rapida:

13 secondi per tagliare l’antifurto;

7 secondi per spezzare il bloccasterzo;

circa 20 secondi per spingere la moto fuori dal cortile.

Il colpo: tecnica e rapidità

Dalla dinamica del furto si evince che non si tratta di ladri improvvisati, ma probabilmente di una banda specializzata. Il ladro, volto coperto da casco, utilizza strumenti professionali e agisce con movimenti veloci e coordinati, ripetuti più volte:

Taglio del blocca disco con un flex;

Rimozione del bloccasterzo facendo leva con il piede;

Manovra della moto verso il cancello dove lo attendono i complici su altri scooter.

Negli ultimi secondi del video, un altro membro del gruppo torna nell’inquadratura per recuperare il flex abbandonato a terra. La fuga non viene ripresa, ma gli investigatori ipotizzano che i complici abbiano spinto la moto verso un luogo sicuro o che l’abbiano messa in moto una volta in strada.

Sicurezza e allarme nel quartiere

L’episodio, documentato dalle telecamere, evidenzia la crescente presenza di bande organizzate nel quartiere Vomero e il rischio per i cittadini di furti mirati a veicoli di valore durante le ore notturne.