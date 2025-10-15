Momenti di forte imbarazzo e commozione durante un funerale celebrato sabato pomeriggio a Presicce-Acquarica, in provincia di Lecce. All’uscita della chiesa, uno dei portatori del feretro è inciampato, facendo accidentalmente aprire la bara davanti ai familiari e ai conoscenti della defunta.

L’incidente durante il corteo funebre

La cerimonia si era appena conclusa nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo, dove si erano radunati parenti e amici per l’ultimo saluto alla donna scomparsa. Gli addetti dell’agenzia funebre stavano trasportando la bara verso il carro funebre, pronto per la partenza verso il cimitero, quando si è verificato lo spiacevole episodio.

Uno dei portatori, uscendo dalla navata, avrebbe urtato accidentalmente contro la porta a causa dello spazio ridotto a disposizione. L’urto ha provocato la caduta del coperchio del feretro, che non era ancora stato definitivamente fissato.

Il momento di sconcerto e le scuse dell’agenzia

Per alcuni istanti è stato possibile intravvedere il corpo della defunta, avvolto in un lenzuolo. La scena ha suscitato sorpresa e commozione tra i presenti, ma non si sono registrati momenti di tensione.

Gli addetti alle pompe funebri hanno immediatamente ripristinato l’ordine del feretro, richiudendo la bara e collocandola nel carro funebre. L’episodio si è concluso rapidamente e senza la necessità dell’intervento delle forze dell’ordine.

L’operatore coinvolto si è scusato con la famiglia per l’accaduto, che ha segnato in modo inatteso un momento già di per sé doloroso per i congiunti della defunta.