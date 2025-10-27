Oltre una tonnellata di cannabis è stata sequestrata dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli durante un’operazione condotta nei Monti Lattari. L’intervento ha portato alla denuncia di un uomo per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.

Scoperto un laboratorio attrezzato per la lavorazione della cannabis

Le indagini, coordinate dalla compagnia di Castellammare di Stabia, hanno permesso di individuare un capannone a due piani nel territorio di Lettere, trasformato in una vera e propria struttura industriale per la lavorazione della cannabis.

Secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza, l’edificio era dotato di un complesso sistema di fili metallici sospesi, essiccatoi e macchinari per la separazione delle infiorescenze. All’interno, i militari hanno trovato piante in piena fase di vegetazione, sostenute da fili di nylon e collegate a un impianto di irrigazione artigianale.

Il sequestro: oltre 1.000 chili di marijuana

Nel corso dell’operazione sono sequestrati:

142 chilogrammi di infiorescenze già essiccate e pronte per il confezionamento;

5.750 piante in essiccazione;

390 piante in fase avanzata di maturazione.

Il materiale, nel complesso, ha raggiunto un peso superiore a 1.000 chilogrammi di cannabis.

Denunciato l’affittuario del capannone

L’affittuario del capannone e del terreno circostante è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità e la rete di distribuzione collegata alla produzione illegale.