La RAI, Radiotelevisione Italiana, ha avviato una nuova campagna di reclutamento per impiegati Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione da inserire presso la Direzione Safety & Security nella sede di Roma.
L’offerta è rivolta a diplomati con competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
È previsto un contratto a tempo indeterminato, con avvio dell’attività lavorativa fissato per il 1° dicembre 2025.
Mansioni previste
Le figure selezionate supporteranno le attività di prevenzione e protezione aziendale, occupandosi di:
redazione di procedure, linee guida e deleghe in materia di sicurezza sul lavoro;
coordinamento dei Servizi di Prevenzione e Protezione Locali;
gestione dei rapporti con gli organi ispettivi;
supporto al Responsabile del Servizio per l’attuazione delle misure di prevenzione e per l’aggiornamento della documentazione tecnica;
elaborazione e gestione della reportistica di settore.
Requisiti richiesti
La selezione è aperta a candidati diplomati in possesso della patente di guida B e dei titoli abilitativi per l’esercizio del ruolo di addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, come previsto dal D. Lgs. 81/08 (moduli A e B).
Sono richieste inoltre esperienze pregresse in ambiti legati alla sicurezza e alla salute sul lavoro.
Costituiscono titolo preferenziale:
laurea triennale in Ingegneria, Architettura o Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
laurea magistrale o master di primo livello in discipline affini;
attestati di qualifica professionale nel settore;
frequenza di un corso base di specializzazione per professionisti antincendio.
Condizioni di lavoro e benefit
La RAI offre un contratto full time a tempo indeterminato, con una retribuzione annua lorda (RAL) proporzionata all’esperienza del candidato.
Sono inoltre previsti diversi benefit aziendali, tra cui:
dotazione di PC e telefono aziendale;
assicurazione sanitaria;
piano di previdenza integrativa;
possibilità di smart working.
Come candidarsi
Le candidature possono essere inviate online attraverso la pagina “Lavora con noi” della RAI, selezionando l’annuncio intitolato “Ricerca Impiegati – Addetti servizi prevenzione e protezione”.
Dalla stessa sezione è possibile consultare anche le altre posizioni aperte per il 2025.
La RAI: profilo aziendale
Fondata ufficialmente nel 1954 con l’avvio del servizio televisivo nazionale, la RAI è oggi il principale operatore del servizio pubblico radiotelevisivo italiano.
Le sue origini risalgono agli anni ’20 con la nascita delle prime trasmissioni radiofoniche.
La missione dell’azienda è fondata sui principi della Costituzione italiana e dell’Unione Europea, in conformità con lo Statuto Sociale, il Contratto di Servizio e il Codice Etico.