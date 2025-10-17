La RAI, Radiotelevisione Italiana, ha avviato una nuova campagna di reclutamento per impiegati Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione da inserire presso la Direzione Safety & Security nella sede di Roma.

L’offerta è rivolta a diplomati con competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

È previsto un contratto a tempo indeterminato, con avvio dell’attività lavorativa fissato per il 1° dicembre 2025.

Mansioni previste

Le figure selezionate supporteranno le attività di prevenzione e protezione aziendale, occupandosi di:

redazione di procedure, linee guida e deleghe in materia di sicurezza sul lavoro;

coordinamento dei Servizi di Prevenzione e Protezione Locali;

gestione dei rapporti con gli organi ispettivi;

supporto al Responsabile del Servizio per l’attuazione delle misure di prevenzione e per l’aggiornamento della documentazione tecnica;

elaborazione e gestione della reportistica di settore.

Requisiti richiesti

La selezione è aperta a candidati diplomati in possesso della patente di guida B e dei titoli abilitativi per l’esercizio del ruolo di addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, come previsto dal D. Lgs. 81/08 (moduli A e B).

Sono richieste inoltre esperienze pregresse in ambiti legati alla sicurezza e alla salute sul lavoro.

Costituiscono titolo preferenziale:

laurea triennale in Ingegneria, Architettura o Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;

laurea magistrale o master di primo livello in discipline affini;

attestati di qualifica professionale nel settore;

frequenza di un corso base di specializzazione per professionisti antincendio.

Condizioni di lavoro e benefit

La RAI offre un contratto full time a tempo indeterminato, con una retribuzione annua lorda (RAL) proporzionata all’esperienza del candidato.

Sono inoltre previsti diversi benefit aziendali, tra cui:

dotazione di PC e telefono aziendale;

assicurazione sanitaria;

piano di previdenza integrativa;

possibilità di smart working.

Come candidarsi

Le candidature possono essere inviate online attraverso la pagina “Lavora con noi” della RAI, selezionando l’annuncio intitolato “Ricerca Impiegati – Addetti servizi prevenzione e protezione”.

Dalla stessa sezione è possibile consultare anche le altre posizioni aperte per il 2025.

La RAI: profilo aziendale

Fondata ufficialmente nel 1954 con l’avvio del servizio televisivo nazionale, la RAI è oggi il principale operatore del servizio pubblico radiotelevisivo italiano.

Le sue origini risalgono agli anni ’20 con la nascita delle prime trasmissioni radiofoniche.

La missione dell’azienda è fondata sui principi della Costituzione italiana e dell’Unione Europea, in conformità con lo Statuto Sociale, il Contratto di Servizio e il Codice Etico.