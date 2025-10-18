Nel 2025, il contesto socioeconomico italiano continua a porre al centro le famiglie con un ISEE entro i 15.000 euro, una soglia determinante per l’accesso ai principali bonus e contributi statali destinati ai nuclei con maggiori difficoltà economiche.

Cos’è l’ISEE e perché resta fondamentale nel 2025

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è lo strumento che misura la condizione economica complessiva delle famiglie italiane, considerando redditi, patrimoni mobiliari e immobiliari, e la composizione del nucleo.

Anche nel 2025 la sua presentazione è indispensabile per accedere a prestazioni sociali agevolate, bonus e sussidi economici.

L’INPS ha ulteriormente semplificato la procedura attraverso il Portale Unico ISEE, che privilegia la modalità precompilata, riducendo tempi e margini d’errore nella compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Cosa si ottiene con un ISEE sotto i 15.000 euro

Rientrare nella soglia dei 15.000 euro consente di accedere a un’ampia gamma di agevolazioni economiche e sociali, destinate a famiglie numerose, persone con basso reddito, disoccupati e anziani.

Si tratta di una soglia di riferimento strategica, riconfermata anche nel 2025, per beneficiare dei principali bonus statali e locali.

Principali bonus attivi nel 2025 per chi ha un ISEE fino a 15.000 euro

Carta Acquisti

Carta prepagata con accredito di 80 euro ogni due mesi, utilizzabile per beni di prima necessità. È rivolta a nuclei familiari con figli piccoli o a cittadini tra 65 e 70 anni con ISEE inferiore a 8.052,75 euro.

Bonus Bollette

Agevolazione sulle spese di luce, gas e acqua, valida per ISEE fino a 9.530 euro (elevata a 20.000 euro per famiglie con almeno quattro figli).

Bonus Conto Corrente

Permette di aprire e gestire un conto corrente gratuito, senza canone né imposta di bollo, per chi ha ISEE inferiore a 11.600 euro o una pensione lorda annua sotto i 18.000 euro.

Carta “Dedicata a Te”

Contributo di 500 euro destinato alle famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro, da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità.

Bonus Psicologo

Contributo fino a 1.500 euro per percorsi di supporto psicologico, riservato a chi presenta ISEE inferiore a 15.000 euro. In attesa di pubblicazione i dettagli aggiornati per la domanda 2025.

Bonus Libri Scolastici

Voucher o contributi regionali per l’acquisto dei libri di testo, con importi variabili in base alla Regione di residenza.

Bonus Affitto per Morosità Incolpevole

Sostegno economico per il pagamento dell’affitto destinato a nuclei con ISEE fino a 7.086 euro, secondo i limiti regionali.

Assegno di Inclusione (ADI)

Misura che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza, con importi fino a 6.000 euro annui, più integrazioni per l’affitto. È destinato a famiglie con ISEE sotto i 9.360 euro, con obbligo di partecipazione a percorsi di inclusione sociale e lavorativa.

Supporto Formazione e Lavoro

Indennità mensile di 350 euro per 12 mesi, riservata a disoccupati con ISEE inferiore a 6.000 euro.

Assegno Unico e Universale per i Figli

Contributo mensile per ogni figlio a carico fino a 21 anni, modulato in base all’ISEE. Spetta anche dal settimo mese di gravidanza.

Esenzione Ticket Sanitario

Diritto all’esenzione dal pagamento dei ticket per visite e prestazioni mediche, applicabile a nuclei familiari con ISEE sotto i 15.000 euro e specifiche categorie (bambini, anziani, disoccupati, pensionati).

Ulteriori agevolazioni confermate nel 2025

Oltre ai bonus principali, restano attivi altri strumenti di sostegno destinati alle famiglie con redditi medio-bassi:

Bonus Asilo Nido: fino a 3.000 euro annui per rette di asili nido o assistenza domiciliare per minori con patologie, per ISEE fino a 25.000 euro.

Assegno Sociale: importo mensile di 534,41 euro per 13 mensilità, riservato a cittadini in condizioni economiche disagiate.

Bonus Animali Domestici: confermato anche nel 2025, per over 65 con ISEE sotto 16.215 euro, a copertura di spese veterinarie.

Bonus Università: esenzione parziale o totale delle tasse universitarie per studenti con ISEE inferiore a 30.000 euro, secondo i regolamenti dei singoli atenei.

Assegno di Maternità di Base: contributo comunale erogato per cinque mensilità, richiedibile entro sei mesi dalla nascita o adozione, con ISEE massimo di 20.221 euro.

Come ottenere l’ISEE 2025

Per accedere a qualsiasi bonus è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e richiedere la certificazione ISEE tramite:

il portale INPS (procedura online precompilata), oppure

i Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

La certificazione resta valida fino al 31 dicembre 2025 e può essere aggiornata in caso di variazioni significative della situazione economica familiare.