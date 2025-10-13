All’alba di questa mattina un grave incidente stradale è costato la vita a un uomo di origine marocchina, residente ad Airola. La tragedia si è consumata lungo la Strada Statale 7 Appia, nel territorio comunale di Paolisi, in provincia di Benevento. La vittima stava percorrendo la carreggiata in sella alla propria bicicletta, diretta verso il luogo di lavoro, quando è stata investita da una Fiat Panda condotta da un uomo di 61 anni, residente a Montesarchio, rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 di Airola, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ciclista. I carabinieri della Compagnia di Montesarchio hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’impatto e accertare eventuali responsabilità.

A causa dell’incidente, il traffico lungo la Statale Appia ha subito rallentamenti per alcune ore, nonostante l’investimento sia avvenuto poco prima delle 5 del mattino.