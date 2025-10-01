Grave incidente nella notte a Canicattì (Agrigento): un ragazzo di appena 16 anni, Mattia Iannuzzo, ha perso la vita dopo lo scontro tra il suo scooter e un’automobile lungo viale della Vittoria.

Il giovane è trasportato d’urgenza all’ospedale Barone Lombardo, ma è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. Sullo scooter viaggiava anche una ragazza di 15 anni, rimasta ferita con diverse fratture: non sarebbe in pericolo di vita.

Auto pirata, poi la confessione

L’auto coinvolta, una Fiat Cinquecento, si era allontanata senza prestare soccorso. Solo all’alba il conducente e il passeggero, due giovani di Canicattì di 19 e 25 anni, si sono presentati al commissariato di polizia per confessare quanto accaduto.

Il cordoglio della città

Il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, ha disposto la sospensione di tutti gli eventi e delle manifestazioni di piazza fino al 5 ottobre in segno di rispetto per la vittima. Inoltre, sarà proclamato lutto cittadino nel giorno dei funerali del giovane Mattia.