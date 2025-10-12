Si chiamava Mario Grasso, dirigente del gruppo Leonardo con il ruolo di Head of Planning, Governance & Pmo, l’uomo morto ieri sera in un tragico incidente stradale avvenuto a Frosinone, nei pressi del casello autostradale e dell’ex stabilimento Permaflex. Secondo le prime ricostruzioni, Grasso è rimasto investito da un Suv dei Vigili del Fuoco di Frosinone, condotto da un pompiere che stava rientrando da una missione di servizio a Cassino.

La Polizia Stradale sta lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Il vigile del fuoco alla guida ha raccontato agli agenti di non aver visto il pedone, accorgendosi della sua presenza solo nel momento dell’impatto, quando l’uomo sarebbe finito sul cofano del veicolo. Gli investigatori stanno verificando se la vittima stesse attraversando la strada in un punto privo di strisce pedonali oppure se sia colpita da un altro mezzo e sbalzata contro l’auto dei Vigili del Fuoco.

In una nota diffusa questa mattina, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Frosinone ha espresso «profondo dispiacere» per la tragedia:

«L’accaduto ci rattrista profondamente — si legge nel comunicato — soprattutto perché i Vigili del Fuoco dedicano la loro vita alla salvaguardia delle persone. Esprimiamo il nostro più sentito cordoglio e la nostra vicinanza a tutti coloro che sono coinvolti».

La notizia ha suscitato grande dolore tra i colleghi di Mario Grasso e all’interno del gruppo Leonardo, dove era molto stimato per la sua professionalità e il suo impegno.