Un grave incidente stradale si è verificato questo weekend a Napoli, in Via Foria, dove un ragazzo di 16 anni originario di Giugliano è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali da una moto.

Il soccorso e le condizioni del giovane

Il ragazzo è trasportato in codice rosso all’ospedale Cardarelli. Le sue condizioni restano riservate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l’ambulanza per le operazioni di soccorso.

La denuncia e il commento politico

Le immagini dell’accaduto sono state inviate al deputato Francesco Emilio Borrelli, da tempo impegnato nelle battaglie per la sicurezza stradale.

Borrelli ha commentato:

“Attraversare sulle strisce pedonali non può diventare una roulette russa. Pretendiamo più misure di prevenzione, dai dissuasori di velocità alle telecamere e alla presenza delle forze dell’ordine, con pene severe per chi mette a rischio la vita altrui guidando in modo criminale”.

La testimonianza

Matteo Caiazzo, presente poco dopo l’incidente, racconta:

“Ho visto un ragazzo a terra, sanguinante e immobile, con gli amici intorno e una ragazza disperata. Poco distante c’era la moto abbandonata dai due occupanti che si sono dileguati. È successo vicino al luogo dove un anno fa perse la vita Lisa, una studentessa tedesca investita in bicicletta, e due settimane fa un’altra studentessa nel corso Umberto. Situazioni che ci preoccupano costantemente e mostrano quanto siano necessari dissuasori efficaci e controlli più rigidi contro la follia al volante”.

Indagini in corso

I carabinieri stanno indagando per risalire ai responsabili dell’investimento. La vicenda riaccende l’allarme sulla sicurezza stradale in città, soprattutto nelle aree frequentate da studenti e pedoni.