Un acceso litigio tra vicini di casa si è trasformato in un grave episodio di cronaca a Bacoli, nell’area flegrea, in provincia di Napoli. Nel pomeriggio di domenica 12 ottobre, un uomo ha investito con la propria auto due coniugi, suoi vicini di casa, al termine di una lite condominiale scoppiata in via Petronio.

I due feriti, marito e moglie, sono soccorsi dal personale del 118 dell’Asl Napoli 2 Nord e trasportati in ambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per gli accertamenti medici. Entrambi hanno riportato lievi contusioni e non sono in pericolo di vita.

L’uomo bloccato dai carabinieri e portato in caserma

Subito dopo l’investimento, l’automobilista è bloccato dai carabinieri della stazione di Bacoli e condotto in caserma per essere identificato e ascoltato dagli investigatori.

La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione: l’intera area di via Petronio è stata transennata per consentire i rilievi tecnici e la raccolta delle prime testimonianze.

Secondo le prime informazioni, la lite tra i vicini sarebbe iniziata con un alterco verbale molto acceso. Successivamente, l’uomo avrebbe avviato la propria autovettura e travolto i due coniugi, colpendoli in pieno.

Le indagini dei carabinieri: si cercano le immagini delle telecamere

Le indagini, coordinate dai carabinieri, puntano ora a ricostruire ogni fase dell’incidente e a verificare le diverse versioni dei fatti. Gli inquirenti stanno anche acquisendo eventuali immagini di videosorveglianza, sia pubbliche sia private, presenti nella zona, per chiarire se l’investimento sia avvenuto in modo deliberato o accidentale.