Una serata trascorsa in famiglia si è trasformata in tragedia sulla Statale 16 a Martinsicuro (Teramo). Poco dopo le 22:30 di sabato, un Suv con a bordo padre, madre e figlio è stato travolto da una Mercedes. L’impatto è stato devastante: ha perso la vita Emidio Croci, 47 anni, padre di tre figli.

La dinamica dell’incidente

La famiglia, residente ad Acquaviva Picena e originaria di San Benedetto del Tronto, stava rientrando a casa dopo una cena al ristorante. All’improvviso la loro auto è stata centrata dalla Mercedes, che procedeva lungo la statale.

Dopo lo schianto, i due occupanti della vettura investitrice sono usciti dall’abitacolo e sono fuggiti a piedi, abbandonando sul posto l’auto incidentata.

Le indagini e i responsabili

I carabinieri hanno rintracciato uno dei due: si tratta di un 41enne straniero residente a San Benedetto del Tronto, che è rimasto ferito ed è portato in ospedale. Le accuse al vaglio della procura sono omicidio stradale e omissione di soccorso. L’altro uomo che era con lui è tuttora ricercato.

Le condizioni dei familiari

Nello schianto sono rimasti feriti gravemente la moglie e uno dei figli della vittima. Il ragazzo è trasportato d’urgenza all’ospedale Salesi di Ancona, mentre la madre è ricoverata al Sant’Omero.

La comunità di Acquaviva Picena è sconvolta: Emidio Croci lascia tre figli e un dolore profondo che si aggiunge alla rabbia per una tragedia che poteva essere evitata.