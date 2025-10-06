Negli ultimi anni l’INPS ha introdotto diversi bonus e indennità per le persone con invalidità, con l’obiettivo di garantire maggiore supporto economico e sociale. Le ultime novità riguardano l’ampliamento delle categorie di beneficiari, l’aumento degli importi e una semplificazione delle procedure di accesso.

Prestazioni economiche per invalidi civili

L’INPS eroga diverse tipologie di assegni e indennità a seconda del grado di invalidità riconosciuto. Ecco le principali:

1. Assegno ordinario di invalidità

Destinato a lavoratori dipendenti e autonomi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 33%.

L’importo è rivalutato periodicamente e può essere integrato con altre indennità.

2. Pensione di invalidità

Riservata a chi ha una capacità lavorativa ridotta di almeno il 74%.

Richiede determinati requisiti contributivi.

L’importo varia in base all’età e agli anni di contribuzione.

3. Indennità di accompagnamento

Rivolta a persone con invalidità totale che necessitano di assistenza continua.

È esente da tassazione e non ha limiti di reddito.

Rappresenta un sostegno fondamentale per chi non è autosufficiente.

Negli ultimi due anni la platea dei beneficiari è stata ampliata includendo anche invalidi civili in condizioni di disagio sociale certificato.

Le novità 2025: più beneficiari e procedure semplificate

Il 2025 segna un importante passo avanti per l’accesso ai bonus INPS:

Piattaforma digitale unica: è ora possibile inoltrare online tutte le domande di prestazione, con tempi più rapidi e maggiore trasparenza.

Criteri più inclusivi: nel riconoscimento dell’invalidità civile vengono considerate non solo le menomazioni fisiche, ma anche le difficoltà psicologiche e relazionali. Questo permette di tutelare persone con patologie croniche o condizioni di fragilità meno visibili.

Incremento degli importi: sono stati rivisti al rialzo alcuni contributi, in particolare quelli legati all’assistenza domiciliare, per sostenere le famiglie nel fronteggiare i maggiori costi di cura.

Come richiedere i bonus INPS per invalidità

Per accedere ai benefici è necessario:

Ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile tramite commissione medica.

Presentare la domanda online attraverso il portale INPS o con il supporto di patronati e CAF.

Verificare annualmente eventuali aggiornamenti su importi e requisiti reddituali.