In Campania sono aperte le selezioni per addetti all’immissione dati (data entry) da inserire in aziende delle province di Napoli, Salerno, Caserta e Avellino. Si tratta di opportunità lavorative rivolte anche a chi non ha esperienza nel ruolo, con possibilità di assunzione a tempo indeterminato.

Mansioni e attività previste

Le risorse selezionate si occuperanno di:

inserire dati e documenti nei database aziendali online;

gestire e aggiornare fogli di calcolo, garantendo la precisione delle informazioni;

verificare la corretta archiviazione e conservazione dei dati, assicurandone accuratezza e sicurezza.

I contratti proposti variano in base alla singola offerta: sono previste assunzioni a tempo indeterminato, determinato o tramite tirocinio nell’ambito del Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori).

Requisiti richiesti

La ricerca è aperta a candidati in possesso della licenza media o del diploma di scuola superiore.

Non è richiesta esperienza pregressa, ma è indispensabile una buona conoscenza dei principali strumenti informatici e del pacchetto Office, in particolare Microsoft Excel.

Come candidarsi

Gli interessati possono candidarsi tramite il portale Cliclavoro Campania

.

Per consultare gli annunci disponibili è necessario:

accedere alla sezione dedicata alle offerte di lavoro;

digitare nel campo di ricerca la parola chiave “immissione dati”;

selezionare la sede di lavoro di interesse.

Gli annunci contrassegnati con la dicitura “GOL” si riferiscono a tirocini formativi, mentre gli altri prevedono assunzioni dirette.

Le scadenze per l’invio delle candidature variano a seconda dell’offerta, con termini compresi tra il 28 ottobre e il 31 dicembre 2025. È importante verificare la data di chiusura di ciascun annuncio prima di inoltrare la domanda.

Per completare la candidatura è necessario registrarsi al portale Cliclavoro Campania.