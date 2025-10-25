In Campania sono aperte le selezioni per addetti all’immissione dati (data entry) da inserire in aziende delle province di Napoli, Salerno, Caserta e Avellino. Si tratta di opportunità lavorative rivolte anche a chi non ha esperienza nel ruolo, con possibilità di assunzione a tempo indeterminato.
Mansioni e attività previste
Le risorse selezionate si occuperanno di:
inserire dati e documenti nei database aziendali online;
gestire e aggiornare fogli di calcolo, garantendo la precisione delle informazioni;
verificare la corretta archiviazione e conservazione dei dati, assicurandone accuratezza e sicurezza.
I contratti proposti variano in base alla singola offerta: sono previste assunzioni a tempo indeterminato, determinato o tramite tirocinio nell’ambito del Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori).
Requisiti richiesti
La ricerca è aperta a candidati in possesso della licenza media o del diploma di scuola superiore.
Non è richiesta esperienza pregressa, ma è indispensabile una buona conoscenza dei principali strumenti informatici e del pacchetto Office, in particolare Microsoft Excel.
Come candidarsi
Gli interessati possono candidarsi tramite il portale Cliclavoro Campania
.
Per consultare gli annunci disponibili è necessario:
accedere alla sezione dedicata alle offerte di lavoro;
digitare nel campo di ricerca la parola chiave “immissione dati”;
selezionare la sede di lavoro di interesse.
Gli annunci contrassegnati con la dicitura “GOL” si riferiscono a tirocini formativi, mentre gli altri prevedono assunzioni dirette.
Le scadenze per l’invio delle candidature variano a seconda dell’offerta, con termini compresi tra il 28 ottobre e il 31 dicembre 2025. È importante verificare la data di chiusura di ciascun annuncio prima di inoltrare la domanda.
Per completare la candidatura è necessario registrarsi al portale Cliclavoro Campania.